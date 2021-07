Lo scorso sabato (10 luglio) per il 46esimo compleanno di Mario Fambrini, il giovane di Santa Maria a Colle morto in un incidente stradale nel 1992, è stato inaugurato e affisso un quadro alla recensione del campo del paese, a lui intitolato nel 2018.

Campo che è oggetto di un patto civico con il Comune di Lucca stipulato dal padre Elio Fambrini insieme ai due paesani Claudio Lencioni e Antonietta De Benedictis. L’opera è stata realizzata dal giovane Lorenzo Fornaini ed è intitolata Ci diamo una mano, nome del patto stesso.

Foto 2 di 2



“È stata una serata particolarmente piacevole dovuta alla presenza di parecchie persone invitate fra quelle che sempre si sono date da fare per la realizzazione di questo campo da gioco – scrivono i promotori -: vicini delle Case Nove che supportano e qualche volta sopportano i ragazzi che vengono a giocare e negozianti che ci hanno aiutato con i loro prodotti. Un particolare ringraziamento va a Carlo Del Mugnaio, Roberto e Gabriele Zanelli, Roberto Favali, Elio Fambrini, Raffaele Versetto, Luca Ricci, Piero Nottoli e Mauro Biagiotti. Un sentito ringraziamento inoltre anche agli assessori, consiglieri e tecnici del Comune di Lucca che sono sempre stati disponibili per soddisfare le esigenze di manutenzione e che hanno partecipato a questa inaugurazione alla quale è seguito un rinfresco”.

“L’impegno degli stipulatori del patto era quello di festeggiare tutti gli anni il compleanno di Mario, ma purtroppo per le note vicende Covid 19 l’anno scorso non è stato possibile fare nulla e quest’anno questa inaugurazione è stata in forma molto ridotta – concludono -. Il proposito è quello di mantenere nei prossimi anni l’impegno preso. organizzando delle belle feste a cui potranno partecipare tutti i paesani”.