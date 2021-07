Al Real Forte Querceta arriva il centrocampista Daniele Bartolini

Il Real Forte Querceta dà il benvenuto a Daniele Bartolini, nuova pedina del centrocampo bianconerazzurro.

Cresciuto a Livorno, dove nel maggio 2014 ha assaporato l’esordio in Serie A, Bartolini ha debuttato in Serie D nel Viareggio prima di un’esperienza in piazze importanti del nord Italia, tra cui Savona, Pavia e Borgosesia. Rientrato in regione, il centrocampista classe ’95 è passato in forza al Ghivizzano Borgoamozzano per poi tornare dove tutto è cominciato.

“Torno sul mare – ammette Bartolini -. Avevo altre richieste, ma ho scelto Forte dei Marmi per togliermi delle soddisfazioni insieme a questa squadra e magari aprire un percorso pluriennale. Cosa porto? Nello spogliatoio sono un ragazzo solare. Porterò sicuramente allegria e

serenità”.