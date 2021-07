Altopascio, torna la giornata di pulizie con i volontari di plastic free

Torna la giornata di pulizia plastic free ad Altopascio.

L’appuntamento è per sabato (17 luglio) alle 17,30 in via delle Industrie. Le zone interessate saranno quelle che si sviluppano intorno alla strada, molto spesso luogo di abbandono rifiuti. È consigliato portare con sé guanti da giardinaggio, pinze e vestirsi con un abbigliamento adeguato (pantaloni lunghi, scarpe chiuse e un cappello per il sole). In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.

La partecipazione è aperta a tutti, anche ai bambini. Per informazioni è possibile contattare la referente Elena al numero 349 4696076. È anche possibile iscriversi all’evento cliccando qui.