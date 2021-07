Cantiere Giovani, al via il mercatino dei libri usati

L’organizzazione di volontariato Comitato studenti per i diritti allo studio, che dal 2008 si occupa di organizzare e gestire la piattaforma di scambio dei libri scolastici usati delle scuole medie e superiori, dopo il successo degli scorsi anni, inaugura la 13esima edizione del Mercatino dei libri usati.

In collaborazione con la Provincia di Lucca, con il patrocinio della Regione Toscana, Comune di Lucca, di Capannori, di Pescaglia, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ed il sostegno dell’associazione Talea Aps prenderà il via il 19 luglio nella sede unica del Cantiere Giovani in via del Brennero 673. Dal 19 luglio si potrà esclusivamente consegnare i libri da vendere, dal 26 luglio si inizia con la possibilità di acquistare e prenotare i volumi di testo scolastici.

Quest’anno, per garantire la sicurezza ed evitare tempi di attesa, sarà necessario prenotare un appuntamento che sarà gestito esclusivamente online attraverso il sito previa la registrazione al portaleche consentirà il monitoraggio, da parte dell’utente, di tutte le attività di compravendita direttamente online.

“La nostra associazione porta avanti da 13 anni un progetto che storicamente è iniziato con l’occupazione di Villa Bottini a fine anni ‘70 – spiega il presidente del Comitato studenti per i Diritti allo studio 2008, Andrea Lazzari –. Siamo tutti ragazzi volontari, noi anziani ci occupiamo dell’organizzazione coadiuvati da molti ragazzi che ci aiutano nelle attività di scambio, catalogazione e vendita. Quello che da anni organizziamo è un servizio molto apprezzato dalle famiglie, infatti, non solo possono acquistare a metà prezzo i libri di testo, ma possono anche trarre un ricavo dai libri venduti che ci hanno consegnato. Noi, infatti, non tratteniamo alcuna commissione o percentuale. Il nostro è un servizio di volontariato perché l’accesso all’istruzione è un diritto inalienabile. Siamo convinti che quest’anno il nostro progetto abbia una validità ancora maggiore a seguito delle difficoltà economiche in cui molte famiglie si sono trovate a causa dell’epidemia da Covid-19″.

“Vogliamo ringraziare le istituzioni che ci hanno patrocinato il progetto, in particolare la Provincia di Lucca che ha messo a disposizione gli spazi del Cantiere Giovani e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che grazie al bando per le associazioni ha contribuito alla realizzazione. Il mercatino dei libri usati funziona con il meccanismo del conto vendita. Si viene registrati quando si consegnano i libri da vendere. Con la registrazione viene consegnato un nome utente e una password che consente di accedere all’area riservata del sito www.mercatinolibri.org dove l’utente può

controllare lo stato di magazzino dei propri libri, le prenotazioni, e trovare tutte le informazioni utili. I libri vengono acquistati e venduti al 50 per cento del prezzo di copertina, senza che l’associazione trattenga alcuna percentuale sulla vendita, senza nessun costo ulteriore per chi acquista né per chi vende. Questo rende il servizio unico nel suo genere in quanto non siamo un’attività commerciale ma un’organizzazione di volontariato che si impegna perché sia garantito il diritto allo studio”.