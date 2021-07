Con ‘The Magic Show e ‘Hermetico’ proseguono gli appuntamenti dell’estate capannorese

Fine settimana con due importanti eventi a ingresso gratuito per la rassegna di musica, cinema e teatro Ma la notte sì! promossa dal Comune e organizzata da Live Emotion Group nello spazio verde sul retro del palazzo comunale di piazza Aldo Moro.

Sabato (17 luglio) alle 21,30 è in programma The Magic Show, spettacolo di Lucca Teatro Festival con Alberto Giorgi e Laura, i più interessanti esponenti dell’illusionismo europeo, vincitori dei più ambiti premi del settore magico: secondi al Shanghai Magic Festival (2009), primi al Mandrake d’or a Parigi (2008) e vincitori del Trofeo magic stars nel Teatro Princesse Grace (2010).

Domenica (18 luglio) sempre con inizio alle 21,30, importante appuntamento musicale con il concerto Hermetico, una produzione originale di Barga Jazz dedicata al compositore brasiliano Hermeto Pascoal. Il gruppo si avvale di un organico molto particolare con Federica Gennai alla voce, Andrea Ruggeri alle percussioni ed un quartetto di sax composto da Rossano Emili al sax baritono, Renzo Cristiano Telloli al sax alto, Moraldo Marcheschi al sax soprano e Alessandro Rizzardi al sax tenore.

Nelle sue composizioni Pascoal spesso usa la natura come base e ispirazione, e impiega strumenti non convenzionali come teiere, giocattoli e addirittura versi di animali. Soprannominato “o bruxo” (lo stregone) o anche o mago (il mago), il suo nome giunse all’attenzione del pubblico nel 1971 quando partecipò all’incisione del disco di Miles Davis Live/Evil, dove Pascoal suonava in numerosi brani. Possibilità di prenotazione scrivendo una mail all’indirizzo capannori2021@legsrl.net indicando nome, cognome e numero dei partecipanti e lo spettacolo a cui si vuole assistere.