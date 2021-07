Cresce l’area del nuovo parco pubblico di Marlia: sarà di 7 mila metri quadrati

Si amplia l’area su cui sorgerà il nuovo parco pubblico di Marlia nella zona compresa fra via della Chiesa, via di Cortinella e via dei Biccelli. Lo prevede la variante al piano attuativo ‘Ambito di perequazione 2’ di Marlia approvata ieri (14 luglio) dal consiglio comunale con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione dell’opposizione.

Più nello specifico, la variante prevede che i comparti abitativi, che potranno ospitare fino a un massimo di 32 abitazioni, passino da 3 a 2 e che i privati cedano gratuitamente al Comune una ulteriore porzione di terreno, cosicché l’area a disposizione pubblica avrà una superficie di circa 7 mila metri quadrati rispetto ai circa 6 mila metri quadrati previsti inizialmente. Su quest’area il Comune, oltre alla realizzazione del parco, sta progettando un parcheggio pubblico a servizio della vicina scuola dell’infanzia e dell’intera frazione. Tra le opere contemplate nell’ambito del piano attuativo anche la realizzazione, da parte dei privati, di un’altra area verde di circa 2500 metri quadrati che sarà disposizione della collettività e di una pista ciclopedonale che unirà via della Chiesa con via dei Biccelli e che in futuro andrà a raccordarsi con la pista ciclopedonale che l’amministrazione comunale ha in programma di realizzare in via Paolinelli.

Il Comune ha candidato il progetto relativo al parco e al parcheggio a un bando ministeriale per il finanziamento di interventi di rigenerazione urbana e ha già ottenuto un finanziamento regionale per la piantumazione degli alberi. L’inizio dei lavori è previsto nel 2022.

“Con questa variante al progetto termina un percorso avviato diversi anni fa, che da una parte accoglie le proposte progettuali dei privati e dall’altra garantisce alla comunità di avere a disposizione una grande area verde nel centro del paese di Marlia – spiega l’assessore all’urbanistica, Giordano Del Chiaro -. La realizzazione di un polmone verde all’interno di Marlia e di un parcheggio pubblico di fronte all’asilo è un progetto fortemente voluto dalla nostra amministrazione e richiesto dai cittadini che ora si appresta a concretizzarsi. Il parco sorgerà in un’area centrale poco distante dal mercato, dalla scuola dell’infanzia e dalla chiesa parrocchiale e rappresenterà anche un elemento di cucitura fra le varie zone della frazione e in particolare con gli antistanti spazi ricreativi riqualificati della parrocchia. Marlia sarà così un paese sempre più a misura di cittadino. Ringrazio i privati che, nello spirito di interesse collettivo, hanno collaborato con impegno per trovare l’accordo su questo progetto”.