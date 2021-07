Fallimento Conte of Florence, Fantozzi: “Porteremo il caso in Regione”

“La necessità di assicurare ai lavoratori della Conte of Florence di Altopascio il pagamento degli ammortizzatori è un problema reale, un nodo da sciogliere per farli accedere prima possibile alla Naspi, dopodiché vanno assicurati altri paracadute sociali come la cassa integrazione straordinaria per cessazione attività. Fondamentale è non lasciare economicamente scoperti i lavoratori, dietro ai 35 dipendenti ci sono famiglie appese a decisioni che verranno prese. Ci impegniamo a portare il caso in Regione Toscana e a far avere quanto prima un’audizione ai rappresentanti dei lavoratori in commissione sviluppo economico. Siamo a disposizione anche del curatore fallimentare per cercare di trovare soluzioni a sostegno dei dipendenti, che hanno bisogno di solidarietà non solo a parole, hanno bisogno di atti concreti”: è quanto dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, assieme al capogruppo Francesco Torselli.

“Il fallimento della Conte of Florence testimonia, così come avvenuto alla Gkn di Campi Bisenzio, che il sistema economico toscano non regge più. Occorre ripensare a una Regione capace di attrarre investimenti”, sottolineano Fantozzi e Torselli.