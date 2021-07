Inizia il viaggio dell’Ape teatrale a Capannori, prima tappa al parco Pandora di Segromigno in Monte

Domenica (18 luglio) inizia il viaggio dell’Ape teatrale a Capannori che vedrà Marco Brinzi e Caterina Simonelli (compagnia If Prana) nei panni del dottor Balanzone e di Arlecchino portare con la loro Ape (quella a tre ruote) in giro per il territorio la loro reinterpretazione della Commedia dell’Arte per momenti di spettacolo rivolti a bambini e famiglie.

Il primo appuntamento è alle 17,30 al parco Pandora di Segromigno in Monte, il secondo alle 19 al nuovo parco di Lunata. Le altre tappe dell’Ape teatrale sono in programma domenica 25 luglio al polo culturale Artèmisia (alle 17,30) e in piazza Aldo Moro a Capannori (alle 19 e domenica 1 agosto nel parco della Rimembranza a Colle di Compito (alle 17.30) e in piazza Signorina Gina a Castelvecchio di Compito (alle 19).

L’ingresso agli spettacoli realizzati in collaborazione con Aldes e Comune di Capannori è gratuito e non è necessaria la prenotazione. Per informazioni amministrazione@ifprana.it 388.9528236.