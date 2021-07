La comunità cubana di Lucca in piazza a Pisa

Oggi la comunità cubana residente a Lucca ha partecipato alla manifestazione pacifica a Pisa, in piazza dei Miracoli, per dimostrare solidarietà al popolo cubano impegnato nella lotta contro il regime e la crisi dovuta all’emergenza sanitaria.

Siamo stati autorizzati dalla questura – dice la comunità cubana residente a Lucca – a manifestare pacificamente per l’appoggio al nostro popolo che oggi sta attraversando un momento di estrema difficoltà. Hanno bisogno di tutto il nostro supporto. In questo momento difficile non abbiate paura di manifestare per una Cuba libera da repressioni. Uniti possiamo farcela. Un pueblo unido jamás será vencido”.