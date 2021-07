Lavori al cimitero, servizio di trasporto per anziani o persone con difficoltà motorie

Sono in corso i lavori di restauro delle arcate nord cimitero urbano di Lucca. A partire da sabato (17 luglio) e per tutta la durata dei lavori non sarà possibile attraversare la struttura con mezzi privati anche se in possesso di autorizzazione. Per questo motivo ogni sabato a partire proprio dal 17 luglio Lucca Riscossioni e Servizi srl, dalle 8,30 alle 12,30, mette a disposizione degli utenti anziani o con difficoltà motorie un servizio di trasporto gratuito alle aree interne del cimitero. Per informazioni 0583 496533.