Partiranno mercoledì prossimo (21 luglio) i laboratori teatrali gratuiti dedicati a bambini e ragazzi, tra le iniziative del Lucca teatro festival – Che cosa sono le nuvole? in programma fino all’8 settembre. Due le opportunità a disposizione delle famiglie, organizzate per fasce di età.

Il carnevale degli animali, dalle 9 alle 10,30 al teatro Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano per i bambini dai 6 agli 11 anni, in collaborazione con Fita comitato provinciale di Lucca. La famosa opera del compositore francese Camille Saint-Saëns sarà lo spunto per far vivere ai bambini un’esperienza libera da aspettative o giudizi, così da favorire una maggiore consapevolezza di sé, stimolare la fantasia e l’immaginazione, trovare un maggiore equilibrio, sperimentare la coordinazione e relazione con la musica, la conoscenza e percezione dello spazio, la capacità di concentrazione e di memorizzazione.

Foto 2 di 2



Mentre per i ragazzi dai 12 ai 17 anni Il gioco scenico dalle 11 alle 13, sempre al teatro Idelfonso Nieri. Il lavoro sarà principalmente di improvvisazione, drammatizzando brevi scene, comiche o drammatiche, con o senza testi. In questo modo l’attore e allievo diventa autore. Infatti sarà egli stesso a lavorare su piccoli schemi di scrittura e di regia.

I laboratori si terranno il 21, 22, 28 e 29 luglio e il 4 e 5 agosto. E’ necessario che un genitore o tutore manifesti il proprio interesse compilando il modulo (clicca qui) e partecipare all’incontro di sabato (17 luglio) alle 12, al teatro comunale di Ponte a Moriano, per la compilazione dei moduli d’iscrizione.