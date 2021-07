Capitaneria, il direttore marittimo della Toscana in visita a Forte dei Marmi

Oggi (16 luglio) il direttore marittimo della Toscana ha visitato l’ufficio locale marittimo di Forte dei Marmi per la prima volta dopo aver assunto l’incarico di comandante regionale lo scorso mese di febbraio alla sede di Livorno.

Il contrammiraglio (CP) Gaetano Angora è stato accolto dal capo del compartimento marittimo di Viareggio Gianluca Massaro e dal titolare dell’ufficio locale marittimo di Forte dei Marmi primo luogotenente Vincenzo Pagano.

Dopo aver visitato la struttura logistica della Guardia Costiera, il direttore marittimo si è intrattenuto, per un breve incontro, con il personale a cui ha espresso sincera gratitudine per l’attività quotidianamente svolta in favore dell’utenza marittima, sottolineando l’importanza nel garantire, soprattutto in questo periodo di emergenza pandemica, la tutela degli interessi pubblici, la salvaguardia della vita umana in mare e la custodia dell’ambiente marino e del suo ecosistema.

L’incontro è proseguito con la visita ad una struttura balneare del litorale fortemarmino al fine di constatare l’impegno profuso e gli sforzi compiuti dal settore turistico per garantire servizi efficienti nel pieno rispetto delle norme anticontagio.

Al termine della visita, l’ammiraglio Angora, nel ringraziare i convenuti per l’ospitalità ricevuta, ha promesso che ritornerà, a breve, in Versilia per incontrare i rappresentanti delle Istituzioni locali e politiche del territorio.