Corso di composizione lirica, al via le lezioni in S. Micheletto

Lunedì (19 luglio) inizia alle 9, nei locali scolastici del complesso di San Micheletto concessi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il quinto Puccini International Opera Composition Course organizzato dalla associazione Cluster.

Come previsto dal bando internazionale gli alunni saranno sei provenienti dall’Italia, (3), Usa, Taiwan e Libano. Ciascuno con un proprio progetto lirico che sarà perfezionato durante le due settimane di intenso lavoro da qualificati docenti per poi essere messo in scena in prima assoluta l’anno prossimo al Teatro di San Girolamo, secondo una convenzione tra Cluster e teatro del Giglio.

Un progetto unico nel suo genere che la Cluster ha costruito per stimolare i giovani compositori, sparsi in tutto il mondo, a comporre nuove opere liriche per poi perfezionarle ed eseguirle nella città di Giacomo Puccini. Il Corso si avvale del contributo delle Fondazioni Crl e Bml, Fondazione Giacomo Puccini, Fondazione Zeffirelli di Firenze, Miur attraverso il provveditorato agli studi di Lucca e verrà aperto lunedì mattina da Alessandro Solbiati, uno dei maggiori compositori italiani. Seguiranno nei prossimi giorni gli interventi di Girolamo Deraco, (direttore artistico e docente principale del corso), Luigi Esposito, Giuseppe Nicolò, Antonio Agostini, Maria Elena Romanazzi, Stefano Teani, Gabriele Micheli e dello scenografo Carlo Centolavinia in rappresentanza della Fondazione Zeffirelli.

Da rilevare che il corso terrà nei prossimi giorni una lezione nei prestigiosi locali della Fondazione Zeffirelli a Firenze con la possibilità, riservata ad allievi e docenti, di visitare il Museo Zeffirelli. Il corso terminerà sabato 31 alle 21 nell’auditorium del Suffragio con l’ultimo evento del Puccini Chamber Opera Festival 20-21 con lo spettacolo Opera Sacra realizzato dalla Cluster in collaborazione con Lucca Classica Festival.