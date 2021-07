Idea Pieroni, salto in alto, e Matteo Oliveri, salto con l’asta, in finale ai campionati europei under 20 in corso di svolgimento a Tallin. Non era mai successo prima che due giovani atleti della Virtus Lucca raggiungessero contemporaneamente un risultato così importante e prestigioso in maglia azzurra.

I due saltatori, convocati dal vicedirettore tecnico per il settore giovanile, Antonio Andreozzi, e inseriti nel team azzurro che rappresenta l’Italia nella competizione europea, hanno entrambi centrato una qualificazione storica che ripaga sia i due atleti con i rispettivi tecnici, sia la società, da sempre concentrata sulla crescita dei giovani, degli sforzi e dell’impegno profuso in anni di intensa attività.

Foto 2 di 2



Il primo a scendere in pedana per la gara di qualificazione è stato Matteo Oliveri che, con l’ottima misura di 5.10 ha strappato il pass per la finale. Poco dopo è stata la volta di Idea Pieroni che è riuscita a centrare quell’1.84 che le vale il season best legato alla consapevolezza di poter fare ancora meglio in finale. L’atleta barghigiana, seguita dal tecnico federale Stefano Giardi e da poco in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri, tornerà in pedana per la finale domenica (18 luglio) alle 14,35 ora italiana mentre Matteo Oliveri, allenato da Mario Botto, gareggerà alle 16.10.

Entrambi sono sostenuti, sebbene a distanza, da tutto l’ambiente biancoceleste che auspica per loro la miglior prestazione possibile.