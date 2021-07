Il Comune di Viareggio assume: undici posti per diplomati e laureati

Nuove assunzioni per il comune a Viareggio, l’ente si prepara infatti a predisporre due concorsi uno per i diplomati l’altro per laureati. In tutto undici posti che andranno a implementare il patrimonio di professionalità della macchina comunale.

“Da qualche anno siamo tornati ad assumere – commenta l’assessore con delega al personale Valter Alberici –: come sappiamo l’ente ha vissuto momenti difficili durante i quali il personale si era notevolmente assottigliato, ed erano venute a mancare anche parecchie professionalità senza la possibilità di ulteriori assunzioni. Già lo scorso anno sono stati firmati nuovi contratti e ora continuiamo il percorso tracciato. Puntiamo a un miglioramento dei servizi ma anche a dare nuove prospettive ai giovani, viareggini e non, in un momento non facile che vede il tema del lavoro decisamente precario, e spesso purtroppo legato all’andamento della pandemia. In questo quadro il pubblico impiego torna ad essere un valore ed un obiettivo. Oggi Viareggio ci crede e assume: in bocca al lupo a tutti i partecipanti”.

Il primo concorso che sarà pubblicato fra qualche giorno in gazzetta ufficiale, e quindi anche sul sito del comune di Viareggio, sezione concorsi, riguarda la categoria D, quindi laureati: i termini di presentazione della domanda decorrono dalla data di pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale. Requisiti generali per partecipare sono la cittadinanza italiana, avere compiuto i 18 anni alla data di scadenza del bando, avere il godimento dei diritti politici e civili ed essere iscritto nelle liste elettorali, avere idoneità fisica all’impiego. Per i cittadini soggetti all’obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego in una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non aver riportato condanne penali o essere sottoposto ad altre misure che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

E’ richiesto inoltre il diploma di laurea, il possesso di patente di guida di categoria B; la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse. La domanda di partecipazione al concorso corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere redatta utilizzando obbligatoriamente il modello scaricabile dal sito del Comune di Viareggio, sezione concorsi, sottoscritta e con allegato documento di identità e la ricevuta del versamento di 10,32 euro per i diritti di partecipazione al concorso.

La domanda potrà essere presentata a mano all’ufficio protocollo del comune di Viareggio, in piazza Nieri e Paolini 55049, Viareggio, oppure inviata a mezzo Pec personale alla casella istituzionale di posta elettronica certificata (Pec) del comune di Viareggio comune.viareggio@postacert.toscana.it. Non sono ammessi invii di domande diversi dalla Pec. Il termine di presentazione delle domande è fissato al 30esimo giorno decorrente dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale – serie concorsi ed esami.

Oltre alla eventuale preselezione, l’esame per il concorso consiste in una prova scritta teorica consistente in un elaborato sulle materie d’esame e una prova orale volta a verificare le conoscenze del candidato sulle materie del programma d’esame nonché le capacità dello stesso a contestualizzare le proprie conoscenze nell’ambito della risoluzione di problemi pratici. La prova orale comprenderà anche l’accertamento della conoscenza della seconda lingua straniera e la prova di informatica per la verifica della conoscenza dei programmi su Office Automation, su piattaforma Windows, conoscenza di browser per la navigazione su internet, conoscenza sugli applicativi per l’utilizzo della posta elettronica. In questa fase la Commissione valuterà per i cittadini stranieri l’adeguata conoscenza della lingua italiana.

E’ importante sottolineare che la graduatoria resterà valida per il periodo previsto dalle norme vigenti e potrà essere utilizzata per le successive assunzioni di personale anche a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, in assenza di graduatorie appositamente predisposte. Le prove si svolgeranno nel rispetto della normativa e dei protocolli a tutela della salute e della sicurezza al tempo vigenti, in relazione alla situazione di emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il diario e la sede delle prove, e dell’eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito istituzionale del comune di Viareggio.