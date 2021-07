Racconti e ricette, all’osteria lo Stellario l’ultimo libro del critico Romanelli

Leonardo Romanelli, critico enogastronomico, giornalista e istrionico personaggio televisivo, sarà a Lucca lunedì (19 luglio) per presentare il suo ultimo libro in uscita in questi giorni Racconti e ricette dove si intrecciano aneddoti, storie personali e ricette popolari della cultura gastronomica toscana.

La presentazione sarà all’Osteria lo Stellario in piazza San Francesco e avrà inizio alle 18,30. Dopo la presentazione del libro la serata continuerà con una cena al ristorante Mecenate in via del Fosso, con un menù a base di piatti popolari della cucina toscana, come la scarpaccia, il baccalà mantecato, le lasagne al forno, il vitel tonnè e le frittelle di mele.

Ma soprattutto, Sole, cuoca del Mecenate, e Leonardo Romanelli prepareranno a quattro mani una storica ricetta popolare toscana, il Cibreo. I piatti saranno accompagnati dai vini, bianco, rosato e rosso, della Valle del Sole. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 0583511861 e 3202307408.