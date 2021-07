Zappia (Lega): “Marlia, erba alta in via dei Fanucchi”

“Superato ogni limite di degrado, a Capannori si è battuto il guinnes dei primati come l’erba più alta del mondo superando i segnali stradali”. Lo afferma il consigliere della Lega, Bruno Zappia: “Al peggio non c’è mai fine, non siamo nella giungla, ma nella frazione più grande del comune di capannori e precisamente a Marlia in via dei Fanucchi. I residenti stanchi e stufi di sentire frenate dei tir, clacson che suonano, incidenti e grida”.

“Un residente di propria iniziativa ha cercato di tagliare l’erba e soprattutto rendere visibile il segnale stradale che indica il divieto di transito dei tir, carcando anche di tagliare l’erba che oltre a coprire il marciapiede invade la strada creando pericolo. In consiglio comunale l’assessore Francesconi ha detto che i soldi del taglio dell’erba verranno destinati al sociale. Forse il sociale porta voti? E il taglio dell’erba no? È veramente vergognoso il degrado aumenta, tra erba alta, segnaletica che non c’è, illuminazione che manca le strade che devono essere tutte asfaltate”.