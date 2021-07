Ad Artemisia al via la rassegna dedicata a Dante Alighieri

Prenderà il via martedì (20 luglio) alle 19 nel parco del polo culturale Artèmisia di Tassignano la rassegna Letture e ri-letture di Dante e del mistero del Veltro promossa dal Comune in collaborazione con Regione Toscana in occasione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta.

In programma l’iniziativa Dantes Deae-Dee di Dante una lettura teatrale dei versi della Divina Commedia che trattano di personaggi femminili realizzata da Simona Generali, Lisa Granuzza Di Vita e Mattia Guidi a cura dell’associazione Dryas Teatro Natura. La rassegna proseguirà martedì 27 luglio sempre alle 19 nel parco di Artèmisia con Lectura Dantis che propone la lettura tradizionale di alcuni dei passi più importanti della Divina Commedia ancora a cura dell’Associazione Dryas Teatro Natura che sarà eseguita da Simona Generali, Mario Cenni e Mattia Guidi.

La manifestazione dedicata a Dante proseguirà a settembre con tre incontri in programma alle 18 nelle pievi romaniche a cura dell’associazione Archeosofica: il 7 settembre Il linguaggio simbolico di Dante e dei Fedeli d’Amore; il 14 settembre E donna mi chiamò beata e bella-La Beatrice di Dante, il 21 settembre Il Mistero del Veltro Dantesco. Inoltre il 7, 14 e 21 ottobre si terrà l’iniziativa Capannori ai tempi di Dante, visite guidate al Museo Athena con particolare riferimento alla vita locale ai tempi di Dante.