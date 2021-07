Al Varignano il nuovo negozio Scali Bike

Se puoi vincere devi farlo. E‘ questa è la frase sul murales realizzato dall’artista di street art Roberto, che ritrae Pantani a braccia aperte mentre vola e il traguardo l’hanno raggiunto Alessandro Scali e Desiree Fenili aprendo il loro nuovo negozio Scali Bike al Varignano a Viareggio.

I ragazzi hanno già vinto perché con il loro entusiasmo sono andati sempre avanti, e bisogna complimentarsi che sono andati oltre a questo periodo di pandemia e guardano al futuro, decidono di mettersi in proprio e aprire una nuova attività,

Negozio di bici con super promozioni e sconti su bici nuove, ma sopratutto continua l’assistenza ai clienti con riparazioni e accessori.

Ale e Desiree, vi aspettano domani (18 luglio ) alle 19 all’inaugurazione del nuovo negozio di bici, in via Aurelia sud 61, quartiere Varignano a Viareggio. Per info whatsapp 3938584417.

Ale Scali come tutti lo conosciamo è figlio d’arte , infatti è la quarta generazione, 100 anni di attività di “biciclettai” a Viareggio, da prima il bisnonno, poi il nonno poi lo zio. Il ricordo va al padre di Ale prematuramente scomparso.

La nuova attività sarà vendita dei prodotti nuovi e innovativi sulla sostenibilità Green ma, sopratutto assistenza e personalizzazione del prodotto perché oggi più di ieri il ciclista ha bisogno di professionalità che lo seguono pedalata dopo pedalata, alla famiglia, agli amici più cari.