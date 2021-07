Baby parking ad Altopascio a rischio, Fantozzi: “Stupisce il silenzio del Comune”

“Nel medio termine mi adopererò per contribuire a modificare la norma regionale che di fatto impedisce al baby parking Il nido di Camilla di Altopascio di poter svolgere il proprio lavoro con motivazioni sanitarie”. Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, che, per far luce sulla vicenda, sta lavorando in piena sinergia con il circolo Fdi di Altopascio attraverso il presidente Valerio Biagini.

“Mi adopererò – dice – affinché, anche in Toscana, sia normata e dunque valorizzata l’attività del baby parking. Nell’immediato mi appello, invece, alla sensibilità di tutti per cercare una soluzione in extremis. Non possiamo che sottolineare il silenzio assordante dell’amministrazione comunale di Altopascio e della Regione Toscana. In particolare, stupisce l’insensibilità del Comune di fronte a più di mille firme raccolte da famiglie, madri e padri, contenti di questa esperienza, di questa struttura”

“Il Comune da tempo era a conoscenza del problema – sottolineano gli esponenti Fdi – Sarebbe servita un’interlocuzione con la Regione Toscana per riuscire a far lavorare il baby parking. Stiamo parlando di persone di grande professionalità e la struttura avrebbe potuto continuare a svolgere la propria opera di grande valenza sociale”.