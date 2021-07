Lavori di pavimentazione, chiusure notturne per l’uscita di Capannori della A11

Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Capannori, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: nelle due notti consecutive di martedì (20 luglio) e mercoledì, con orario 22-6 in uscita per chi proviene da Firenze; dalle 22 di giovedì 22 alle 6 di venerdì 23 luglio, in entrata verso Firenze. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Lucca est.

Per ulteriori informazioni oltre ai canali di informazione su strade e autostrade si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.