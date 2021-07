Le conseguenze della pandemia sulle diagnosi di tumore: Paolo Veronesi e Duilio Francesconi in Versiliana.



Un incontro speciale dedicato alle conseguenze della pandemia da Covid-19 sulle diagnosi di tumore alla presenza di autorevoli esperti.

Al Caffè de La Versiliana per l’incontro in programma domani, domenica 18 luglio alle 18.30 condotto dal giornalista Claudio Sottili, dialogheranno Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi, Direttore del Programma di Senologia e Direttore della Divisione di Senologia Chirurgica dello IEO di Milano e Professore Ordinario in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Milano e Duilio Francesconi, chirurgo oncologo e Direttore del Centro di Senologia dell’Ospedale Versilia.

Prima dell’incontro vi sarà un momento dedicato all’impegno della delegazione di Viareggio di Fondazione Umberto Veronesi, guidata da Marina Gridelli, attiva dal 2015 nell’organizzare numerose iniziative di raccolta fondi e incontri di divulgazione rivolti alla cittadinanza e agli studenti perseguendo così l’obiettivo del sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza e nella diffusione dell’importanza della prevenzione e corretti stili di vita.

Gli incontri al Caffè saranno trasmessi in diretta streaming sulle pagine Facebook La Versiliana e Comune di Pietrasanta, sul canale YouTube Versiliana Festival e saranno in onda anche su Noi Tv, TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.

L’ingresso è libero. Per informazioni contattare il numero 0584 265757.