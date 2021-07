Lucense, un webinar sulle opportunità per la transizione ecologica e digitale

Transizione ecologica e digitale: strumenti finanziari e nuova programmazione europea 2021-2027. È questo il titolo del webinar organizzato da Lucense e Innopaper, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, per lunedì (19 luglio) alle 15.

Un’opportunità per conoscere le opportunità della nuova programmazione europea 2021-2027 e le misure messe in campo dalla Comunità europea per sostenere le imprese e i territori in materia di innovazione ed economia circolare.

Lucense è il soggetto gestore di Innopaper, il distretto tecnologico cartario di Regione Toscana, che promuove l’innovazione e il trasferimento tecnologico nella filiera cartaria per supportare la crescita e la competitività delle realtà produttive e del territorio.

A oggi sono 148 le realtà industriali della filiera cartaria regionale e 22 centri di ricerca e di competenza che aderiscono al network Innopaper. Il webinar, la cui partecipazione è gratuita, sarà aperto con i saluti introduttivi di Ludovica Ciccone di Lucense-Innopaper.

A seguire sarà Fabio Boscalieri, ufficio rappresentanza di Regione Toscana a Bruxelles, a presentare le iniziative dell’Unione Europea per le imprese; Steven Frigerio di Apre – Agenzia per la promozione e la ricerca europea parlerà invece del programma Horizon Europe per la ricerca e l’innovazione, mentre Stefania Bartoli (direttore area imprese Pistoia e Lucchesia) e Andrea Bartolini (direttore commerciale imprese direzione regionale Toscana e Umbria) interverranno per presentare gli strumenti a supporto dell’innovazione delle imprese previsti da Intesa Sanpaolo.

Chiuderà il webinar Stefan Guerra, di Lucense-Innopaper, per illustrare le opportunità che la nuova programmazione europea offre alle aziende del distretto cartario toscano. Per partecipare al webinar è necessario registrarsi, cliccando qui.

Il team di Innopaper, guidato da Lucense, affianca le imprese nell’elaborazione di progetti di ricerca e sviluppo su temi strategici e di interesse prioritario per l’innovazione di prodotto e di processo e lo sviluppo del mercato, anche attraverso l’accesso a incentivi e contributi a fondo perduto, e nell’ambito di bandi regionali ed europei, con l’obiettivo di sfruttare al meglio le opportunità disponibili. L’adesione a Innopaper è gratuita (www.innopaper.lucense.it).