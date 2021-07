Nuovi incarichi all’Mcl Lucca: Alessandro Dianda presidente del Caf

Il Movimento Cristiano Lavoratori associazione di promozione sociale, costituita dall’impegno esclusivamente di volontariato, ha rinnovato la sua dirigenza nelle cariche istituzionali.

Dopo l’elezione di Moreno Bruni alla presidenza è stata costituita la squadra che affronterà questo mandato pieno di nuovi obiettivi e di conseguenti impegni. Insieme a lui è stato confermato il segretario Raimondo Tomei e sono stati eletti due vicepresidenti che sono espressione di territori da consolidare nell’azione del Movimento: Ave Angeli per la costa Versiliese che assume insieme al presidente le iniziative nei rapporti con le associazioni laicali espressione della diocesi di Lucca, il secondo vicepresidente è Giuliano Baracchini per la provincia di Massa Carrara.

Inoltre sono stati assegnate le presidenze per gli indirizzi degli enti interni ad Mcl e per quanto riguarda il patronato Sias è stato riconfermato il presidente Giuseppe Giuliano e per il Caf Mcl è stato conferito l’incarico alla presidenza ad Alessandro Dianda.

“Questa rinnovata organizzazione – dicono dal Mcl – porterà un maggior e nuovo impegno sul territorio per dare sempre più una serie di servizi concreti rivolti alle persone, sia che esse affrontino un momento di difficoltà sia che abbiano bisogno di servizi tecnici professionali adeguati e puntuali nelle risposte. Durante la seduta è stato ribadito dal presidente l’obiettivo di rilanciare l’impegno del movimento sul territorio e in questa prospettiva sono state programmate una serie di iniziative tra cui una serata di studio sulla settimana sociale di Taranto e l’organizzazione per il prossimo autunno di un convegno sui giovani e il lavoro anche alla luce delle grandi sfide, dall’innovazione alla digitalizzazione ed alla salvaguardia ambientale, che chiamano l‘Italia ed ognuno di noi ad una nuova stagione“.