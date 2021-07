Rifiuti, da mercoledì dieci nuovi assunti per arginare disservizi e mancati ritiri

Dieci nuovi ingressi a Sistema Ambiente: mercoledì (21 luglio), infatti, entreranno in servizio 10 nuovi operatori ecologici, già conoscitori delle procedure e modalità di gestione operativa del servizio.

Con l’arrivo delle nuove figure, la situazione che ha causato in questi giorni disservizi e ritardi nel ritiro del rifiuti tornerà a regime entro la fine della prossima settimana.

Tra nuove assunzioni e le prime ferie estive, sono stati molti i turni vacanti coperti dalle sostituzioni e da operatori che non conoscono perfettamente il territorio: questa situazione ha causato, come spiegato da Sistema Ambiente, soprattutto in alcune zone e vie del territorio, ripetuti disservizi e mancati ritiri. L’azienda, che si scusa con la cittadinanza per il disagio procurato, sta monitorando questa fase delicata e sta continuando a intervenire nel minor tempo possibile su tutte le segnalazioni inoltrate dall’utenza.

Con la fine della prossima settimana la situazione tornerà a regime e il servizio sarà ripristinato nella sua interezza: Sistema Ambiente invita ancora i cittadini a segnalare ciò che non funziona, attraverso i tanti canali di comunicazione messi a disposizione dall’azienda, così da provvedere in tempi rapidi al recupero e alla risoluzione dei problemi evidenziati.

Dal prossimo mese, inoltre, anche per favorire il controllo del territorio, verranno avviati nuovi sistemi di programmazione online dei servizi sempre nell’ottica di avvicinare maggiormente l’azienda ai cittadini.

Per eventuali ulteriori informazioni e segnalazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211, 0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.