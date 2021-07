Il critico enogastronomico Romanelli presenta il suo ultimo libro a Lucca

Leonardo Romanelli, critico eno-gastronomico, giornalista cuoco e sommelier, istrionico personaggio televisivo, sarà a Lucca domani (19 luglio) per presentare il suo ultimo libro, in uscita in questi giorni, Racconti & Ricette, dove si intrecciano aneddoti, storie personali e ricette popolari della cultura gastronomica toscana.

La presentazione sarà all’Osteria Lo Stellario, in piazza San Francesco ed avrà inizio alle 18,30.

Dopo la presentazione del libro la serata continuerà con una cena al ristorante Mecenate di via del fosso, con un menù a base di piatti popolari della cucina toscana, come la scarpaccia, il baccalà mantecato, le lasagne al forno, il vitel tonnè e le frittelle di mele.

Ma sopratutto, Sole, cuoca del Mecenate, e Leonardo Romanelli prepareranno a quattro mani una storica ricetta popolare toscana, il cibreo, piatto gustosissimo ormai dimenticato.

Lo spettacolo in sala sarà assicurato dalla presenza di Leonardo, che racconterà aneddoti e storie di cibo e di vino, per far trascorrere agli ospiti una serata gustosa, leggera e divertente.

I piatti saranno accompagnati dagli ottimi vini, il bianco Hama, il rosato Occhi di fata, ed il rosso Linchetto, della Valle del Sole.

Per informazioni e prenotazioni 0583511861, 3202307408.