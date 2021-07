Grande successo per l’evento organizzato all’ex ospedale psichiatrico di Maggiano in occasione dell’inaugurazione della Biblioteca Giovan Battista Giordano rinnovata e ristrutturata dalla Fondazione Mario Tobino con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

I preziosi volumi conservati nella biblioteca sono stati recuperati e salvati dal degrado grazie alla importante campagna di crowdfunding promossa due anni fa. Al taglio del nastro oltre alla presidente della Fondazione Mario Tobino, Isabella Tobino, erano presenti il sindaco Alessandro Tambellini e l’assessore Stefano Ragghianti, Enrico Marchi presidente dell’associazione lucchese Arte e psicologia, Daniela Melchiorre, presidente Società medico chirurgica lucchese, Mario Giuliani (nipote di Tobino) che ha materialmente tenuto il nastro insieme alla figlia di Giordano, Maria Delia, l’ex infermiere Giuseppe Braconi, Marcello Bertocchini presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Nel 1773, dopo la soppressione del Monastero dei canonici lateranensi di Santa Maria di Fregionaia, nasce l’ospedale per la cura dei malati di mente. Il primo nucleo della biblioteca viene a crearsi nel 1867 per opera del direttore Gaetano Cappelli che dà inizio a una documentazione di inestimabile valore culturale, non solo per la ricerca medica e psichiatrica, ma anche storica e bibliografica. La biblioteca, oggi dedicata al Dott. Giovanni Battista Giordano che si è dedicato con passione fin dagli anni ’50 al riordino del patrimonio archivistico-librario, è l’unica biblioteca medica esistente nel territorio della provincia ricca di opere e di collezioni di riviste di medicina specialistica e generale.

Oggi dopo la chiusura dell’ospedale psichiatrico il fondo bibliotecario si è andato inesorabilmente assottigliandosi, ma la sua consistenza offre comunque uno spaccato della psichiatria del XIX e XX secolo e ne rappresenta un’importante testimonianza. La biblioteca dell’ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano Lucca è composta da circa 4000 libri, oltre a 261 riviste (172 italiane e 89 straniere). I volumi più antichi sono del 1735 e del 1791 a cui si aggiungono una serie di opere Ottocentesche che in parte non sono reperibili in altre biblioteche.