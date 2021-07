Nuova rotatoria a Porta S. Jacopo, si abbattono due alberi

Nella giornata di domani (19 luglio) saranno tagliati due bagolari all’imbocco sud di via Iacopo della Quercia, secondo quanto stabilito dal progetto esecutivo per la nuova rotatoria all’incrocio di Porta San Iacopo, approvato molti mesi fa con le autorizzazioni della Soprintendenza.

“L’abbattimento – spiega il Comune in una nota – è inevitabile perché la rotatoria necessita di spazi non comprimibili né deformabili per poter realizzare, con gli adeguati raggi di curvatura e distanze, le corsie di ingresso ed uscita. Non potendo intaccare né il marciapiede, né il prato dalla parte delle Mura, che sono tutelati dalle norme del Codice dei beni culturali, l’unica possibilità per la realizzazione dell’opera a norma è il taglio dei due alberi. Gli esemplari di bagolaro sono già stati esaminati da personale specializzato per verificare l’assenza di nidi”.