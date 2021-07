All’indomani del sisma del 2016, che ha duramente colpito il centro Italia, Croce Rossa Italiana si è posta l’obiettivo di non abbandonare questi luoghi dopo la fase emergenziale.

Proprio ieri (17 luglio) a Valfornace, un comune della provincia di Matera, si è tenuta, infatti, la posa della prima pietra di un centro polifunzionale sostenuto da privati cittadini e imprese. Quello che si intende realizzare è un luogo di incontro tra generazioni, grazie alla presenza di una ludoteca dedicata ai bambini delle scuole materne ed elementari della zona e di spazi destinati all’associazionismo locale, con punti di ascolto e percorsi specifici per lavorare sulla resilienza della popolazione. Nella struttura nascerà anche un centro pedagogico-educativo e di aggregazione sociale per l’intero territorio, che servirà in un primo momento ad affrontare l’emergenza posti-letto per i degenti della zona.

Un luogo per tornare a vivere il territorio, ad abitarlo nel senso più ampio del termine.

Alla cerimonia, cui hanno preso parte alcuni nostri volontari, erano presenti il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il sindaco di Valfornace Massimo Citracca.

“L’opera – spiega il presidente di Croce Rossa Lucca Fabio Bocca -è realizzata con il sostegno di Esselunga e del Comitato territoriale Cri di Lucca e fa parte del processo di ricostruzione portato avanti dalla Croce Rossa Italiana nelle aree comprese nel cratere del sisma del 2016/2017. Ringraziamo tutti i nostri volontari e sostenitori che si sono impegnati a fondo per questo bel progetto.

Tra l’altro il progetto è costruito utilizzando i principi fondamentali degli edifici Near Zero Building, mirando alla realizzazione di una costruzione energeticamente sostenibile, che riduca il più possibile i consumi. Anche questo aspetto ci rende oltre modo orgoglioso del progetto “.