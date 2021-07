Compie 100 anni oggi (19 luglio) Giuseppina Marcucci, conosciuta a Cardoso come ‘Beppina‘, da sempre abitante del territorio Stazzemese e memoria storica del tempo che fu.

Per questo importante traguardo, l’assessore alla cultura Serena Vincenti le ha consegnato una pergamena dell’amministrazione, in cui il sindaco di Stazzema Maurizio Verona scrive: “Il sindaco di Stazzema a nome della comunità esprime i più sentiti auguri a Giuseppina Marcucci Detta ‘Beppina’ per i suoi 100 anni vissuti nel nostro territorio di cui è preziosa custode di tradizioni e valori”.

A lei gli auguri di tutta l’amministrazione e della redazione di Lucca in Diretta.