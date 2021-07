Altopascio, al Francigena international arts festival arriva il trio Dubois

Dopo il tutto esaurito per il concerto di Francesca Maionchi e Rocco Caruso per il Gala lirico, torna domani (20 luglio) alle 21,15 in piazza Ricasoli il Francigena international arts festival con il trio Dubois.

Composto da flauto, viola e arpa, l’ensemble vede la presenza di Agostino Mattioni, docente di viola all’Istituto di studi musicali superiori Mascagni di Livorno, al suo attivo diverse collaborazioni con famosi enti tra cui: Maggio Musicale Fiorentino, Accademia di Santa Cecilia in Roma, Teatro e Filarmonica della Scala di Milano. Con lui Alice Belardini Pini (arpa), che ha collaborato a lungo con l’ensemble e l’orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala con i quali ha suonato in numerose occasioni, tra cui più volte per i concerti del quirinale a Roma, il Festival Monteverdi di Cremona e in più occasioni al Teatro alla Scala.

Terzo elemento di questo eccezionale gruppo Désirée Del Santo, diplomata in flauto con il massimo dei voti e la lode all”Issm Pietro Mascagni di Livorno, ha tenuto concerti come solista, in duo flauto e pianoforte d altre formazioni cameristiche presso festival nazionali e internazionali e per fondazioni musicali italiane ed estere Il programma della serata prevede musiche di Debussy, Fauré, Ibert, Saint-Saëns, Satie per concludere con Piazzolla. L’ingresso è libero ma con prenotazione su Eventbrite.it o al numero dell’accademia Geminiani 0583269173. Sono due i prossimi appuntamenti di luglio ad Altopascio del Francigena International Arts Festival.

Giovedì (22 luglio) con la serata jazz tutta da ascoltare con un tributo al pianista svedese Esbjörn Svensson dal titolo From Svensson’s Point Of View con Mattia Lenzi, insegnante di canto dell’Accademia Geminiani, Alessandro Matteucci (pianoforte), Raffaele Nerli (chitarra), Alessandro Antonini (contrabbasso), Daniele Buffoni (batteria). Il 27 luglio si torna al classico con la serata Francigena Chamber Orchestra e l’esibizione della formazione ormai molto conosciuta e apprezzata, diretta dall’eccellente direttrice Rosella Isola. In programma le Quattro stagioni di Vivaldi con Lucilla Mariotti violino solista e il concerto per corno e orchestra n. 1 in Re K 412 con Stefano Berluti corno solista.