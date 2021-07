Povertà sanitaria, la Caritas di Lucca lancia il ‘farmaco sospeso’

Da oggi (19 luglio) in molte farmacie della Piana di Lucca e della Versilia la solidarietà si fa farmaco sospeso. Un progetto lanciato dalla Diocesi di Lucca, attraverso la Caritas diocesana, insieme a FarmaLucca, Ordine dei farmacisti di Lucca, I Care e Farmacie Comunali Spa. Si tratta un’azione di sensibilizzazione e di una risposta concreta e di comunità al tema della povertà sanitaria, emergenza che si è mostrata in tutta la sua drammaticità durate questi mesi segnati dalla pandemia.

Il fine dell’iniziativa è quello di garantire a tutti la possibilità di curarsi, grazie alla promozione di una raccolta fondi diffusa sul territorio, destinata all’acquisto dei medicinali richiesti dalle persone in situazione di fragilità socio-economica, accolte dai centri di ascolto Caritas sparsi sul territorio. I clienti delle farmacie aderenti (riconoscibili grazie a materiale informativo specifico) avranno la possibilità di fare una piccola donazione di 2 euro, 5 euro e 10 euro acquistando buoni acquisto farmaco sospeso, che saranno poi utilizzati per acquistare a un prezzo favorevole farmaci che verranno destinati a persone in situazione di fragilità economica grazie alla rete dei centri di ascolto Caritas.

“Un piccolo gesto di attenzione agli ultimi che mette insieme cittadini, farmacie, volontari – dichiara la direttrice di Caritas diocesana di Lucca, Donatella Turri – e che racconta in modo molto chiaro come i territori possono diventare reti di salvataggio per chi si trova in difficoltà”.

“Sono orgoglioso di promuovere questa iniziativa a nome di tutti i colleghi che hanno aderito unanimemente e che anche nei prossimi giorni riceveranno ed esporranno il materiale dell’iniziativa”, afferma Salvatore Ingrosso, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Lucca.

Per ottenere dettagli e ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare la Caritas diocesana di Lucca a questi riferimenti: telefono 0583 430938,email: alessandra.caritaslucca@gmail.com.