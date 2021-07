Sagra della ranocchiocciola, ordinanza del Comune di Massarosa per la viabilità nella zona

È iniziata sabato scorso (17 luglio) a Massarosa la sagra della ranocchiocciola. In programma fino al 30 luglio, la kermesse gastronomica ha come proposte principali la rana e la chiocciola. Gli stand della sagra saranno ubicati al Parco degli Sterpeti e lavoreranno ogni sera a cena.

Per garantire il regolare svolgimento della sagra, il Comune di Massarosa ha emanato un’ordinanza riguardo la viabilità nella zona. Le disposizioni, valide nella fascia oraria 19-1 fino al 30 luglio, sono le seguenti: in via Sterpeti da via Elta fino all’imbocco dell’area della sagra senso unico di marcia direzione Don Minzoni-Sarzanese e divieto di sosta con rimozione su lato sinistro, e divieto di sosta su lato sinistro a salire e sulla strada di piano che porta alla sagra. Divieto di sosta con rimozione coatta anche sul tratto a doppio senso in via degli Sterpeti tra l’incrocio con la via del Gigante e il civico 432. Infine divieto di accesso, escluso i residenti, in via della Colombara