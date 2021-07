Un altro successo per ‘I fossi dell’arte’

Grande successo per il terzo appuntamento della rassegna artistica I fossi dell’arte, che si è svolta sabato (17 luglio). Madrina d’eccezione della giornata è stata Emanuela Gennai, presentatrice e attrice che ha vestito i panni di una fatina moderna.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Lucca ed è inserito nel calendario degli eventi Vivi Lucca. Soddisfazione per tutti gli artisti, per il collettivo Vivi i fossi, Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni, Arci Lucca e Versilia, per il promotore Fabrizio Barsotti, pittore lucchese. Un grazie dagli organizzatori va anche a tutte le persone che hanno rispettato il protocollo di sicurezza anti contagio Covid-19.