A due passi dal mare, mini rassegna al bagno Imperiale di Lido di Camaiore

A due passi dal mare: tre incontri sotto le tende dello stabilimento balneare Imperiale a Lido di Camaiore. Al tramonto, quando la spiaggia si svuota, per chiacchierare di poesia, pittura antica e arte contemporanea.

E’ la mini rassegna on the beach che terrà banco sull’ampio arenile lidese nei tre mercoledì di 28 luglio, 4 e 11 agosto: a inaugurare la serie di incontri, che inizieranno tutti alle 19,30, lo scrittore Sebastiano Mondadori con il suo libro I decaloghi spezzati, ed. Stampa 2009. Secondo ospite sarà il semiologo Pier Paolo Dinelli, con la sua pubblicazione Caravaggio dall’ombra al dettaglio ed. Guido Maino MI; chiuderà il critico Andrea B. Del Guercio che presenterà il volume monografico edito da Galleria Futura Pietrasanta e dedicato all’artista pop Giuseppe Veneziano, protagonista dell’esposizione The Blue Banana nel centro storico della Piccola Atene.

A fare gli onori di casa Carlo Alberto Carrai, titolare dello stabilimento balneare e presidente del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia e Joel De Petris, animatore della vita culturale versiliese, che introdurrà i protagonisti delle storie di vita e arte, raccontati fra la morbida battigia e i profili spigolosi delle Apuane.

In osservanza delle disposizioni anti covid, per ciascuno dei tre appuntamenti è prevista la prenotazione obbligatoria alla mail aduepassidalmare56@gmail.com: tutti i partecipanti dovranno indicare nome, cognome e un recapito telefonico.