Capannori, al via ‘Estate in piazza’ fra mercatini, degustazioni, teatro e musica

Da sabato (24 luglio) prenderà il via la manifestazione Estate in piazza promossa dal Comune in collaborazione con Leg Live Emotion Group, che si svolgerà in piazza Aldo Moro per offrire occasioni di svago e divertimento ai cittadini e agli spettatori della manifestazione ..Ma la notte sì! in programma nello spazio verde sul retro del palazzo comunale.

Sabato (24 luglio) e domenica dalle 19 alle 24 si terrà l’iniziativa Artigianato e territorio con la presenza di mercatini artigianali a cura degli Artigiani di Pandora e la degustazione del tagliarino a cura dei Donatori Fratres di Paganico. Sabato alle 20,45 è in programma l’esibizione del Coro Arcobaleno, mentre domenica alle arriverà l’Ape Teatrale con Marco Brinzi e Caterina Simonelli (Compagnia If Prana) che nei panni del dottor Balanzone e di Arlecchino offriranno una reinterpretazione della commedia dell’arte.

Sabato 31 luglio e domenica 1 agosto, sempre dalle 19 alle 24, si svolgerà l’iniziativa Sorrisi e Cartoni con fumetti, cartoni e cosplayer: mercato, sfilate, esposizioni e Japan Food corner.

La manifestazione proseguirà nei successivi fine settimana con altri eventi.

“Estate in piazza animerà piazza Aldo Moro per alcuni fine settimana durante l’estate con varie iniziative che coinvolgeranno vari soggetti del territorio in campo culturale, eno gastronomico e ambientale – afferma l’assessore all’associazionismo Serena Frediani – L’obiettivo è offrire ai cittadini e agli spettatori della manifestazione …Ma la notte sì! la possibilità di conoscere alcune delle eccellenze del nostro territorio e, al contempo, di fruire di momenti di svago e divertimento”.

I primi due fine settimana di Estate in piazza si svolgono in concomitanza con alcuni dei più importanti eventi de Ma la notte sì!… ovvero il concerto di Piero Pelù Gigante Live in programma sabato (24 luglio) alle 21,30, lo spettacolo di Cristina D’Avena e degli Animeniacs Corp Neverland – Tra musica e realtà in cartellone sabato 31 luglio alle 21,30 e Morricone Film History, tributo a Ennio Morricone eseguitoda Cinema Orchestra/Ensemble A.Modigliani che si terrà domenica 1 agosto sempre alle 21,30.

Sono partner della manifestazione Tecno Paper, Cartografica Galeotti, Del Debbio, Smurfit Kappa Recycling, Costruire, Calf, Cappelli Costruzioni, Toscotec, Concessionaria Dream Land, Concessionaria Orzali, Moveco, Mo.Vi, Cartiere Carrara, Panza, Misericordia di Capannori.