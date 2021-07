Conflavoro Pmi Lucca accoglie tra le aziende convenzionate Ennebi Computers

Per i lucchesi dal 1999 c’è un nome che è sinonimo di tecnologia e innovazione. È Ennebi Computers, un punto di riferimento su tutto il territorio della piana grazie a tre diverse sedi, tutte dotate di laboratori con strumentazioni ultramoderne e gestite da tecnici altamente competenti.

Conflavoro Pmi Lucca, consapevole della bontà del lavoro che da oltre vent’anni Ennebi Computers porta avanti e dell’innata capacità di fornire ai suoi clienti soluzioni all’avanguardia, ha stipulato una convenzione dedicata ai propri associati. La scelta della prima associazione di categoria per imprenditori innovativi è in linea con il lavoro svolto da Conflavoro Pmi Lucca sin dalla sua nascita: offrire ai propri associati concrete opportunità di crescita.

I servizi offerti da Ennebi Computers spaziano dalla creazione di software gestionali personalizzati, all’assistenza per la gestione e la manutenzione di sistemi informatici (archiviazione, antivirus, installazione reti), sino al noleggio di apparecchiature hardware. I prodotti che Ennebi Computers mette a disposizione della propria clientela tengono conto di un mondo del lavoro in continua evoluzione che non può prescindere dal continuo aggiornamento e dal costante desiderio di innovarsi in ambito informatico.

La collaborazione tra Ennebi Computers e Conflavoro Pmi Lucca consentirà a tutti gli associati di usufruire di una serie di controlli e verifiche sui propri dispositivi informatici, al fine di non avere rallentamenti durante l’attività lavorativa per procedere spediti allo sviluppo del proprio business.

Si tratta di un check up esclusivo riguardante la sicurezza della rete aziendale, il controllo di criticità informatica da possibili virus, la verifica del funzionamento backup e il controllo delle singole macchine da lavoro.

“Ennebi Computers è una realtà molto conosciuta nel territorio lucchese, grazie a un lavoro appassionato e alla capacità di considerare le specificità di ogni singolo cliente. Scegliere Ennebi Computers – commenta il segretario di Conflavoro Pmi Lucca, Enzo Capobianco – significa dare seguito al lavoro di ricerca della nostra Associazione di realtà imprenditoriali che possano costituire un valido alleato strategico per il lavoro dei nostri associati”.