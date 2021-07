Il gruppo bancario Bnl assume diplomati e laureati

Il gruppo bancario Bnl assumerà nuovo personale diplomato e laureato per le seguenti mansioni: responsabili relazioni, con flessibilità, capacità di analisi e buone attitudini commerciali, che dovranno assicurare il costante sviluppo di nuova clientela anche tramite la ricerca di sinergie con le società del gruppo, effettuare le necessarie attività operative ed amministrative e le opportune attività di fidelizzazione e gestire il credito e la clientela assegnata; direttori di filiale, con capacità relazionali e di networking, capacità di comprendere, spiegare e supportare il cambiamento e orientamento al risultato e al cliente, che dovranno fornire un elevato livello di servizio alla clientela, coordinare le attività di acquisizione di nuova clientela e di sviluppo di quella esistente, assicurare il presidio dei rischi operativi e commerciali, raggiungere gli obiettivi contributivi e distributivi, analizzare le situazioni critiche e/o gli andamenti anomali attivando le opportune azioni correttive; coordinatori commerciali, con passione, energia, positività, abilità nella relazione con i clienti, forte orientamento alla vendita e al risultato, capacità di gestire situazioni critiche e lavorare sotto pressione per il raggiungimento dei risultati prefissati, che dovranno supportare la clientela nello sviluppo di soluzioni innovative, aggiungere gli obiettivi distributivi e contributivi del mercato imprese, gestire il rischio di credito anticipando le criticità, curare e sviluppare le relazioni con le associazioni di categoria, supportare la realizzazione di impianti di energie rinnovabili valorizzando le relazioni con partner del mondo utilities eccetera.

Bnl, una delle principali banche italiane, che fa parte di un gruppo internazionale leader europeo nei servizi bancari e finanziari tra i più solidi al mondo, è presente su tutto il territorio nazionale con circa 1000 filiali ed offre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi per soddisfare le esigenze dei propri clienti. Entrare in Bnl significa lavorare in un ambiente inclusivo, sfidante, con una cultura internazionale e fortemente orientato all’innovazione, che offre pari opportunità di lavoro a tutti i candidati idonei per costruire la banca del domani: innovativa, responsabile e sostenibile.

