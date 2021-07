Il sorriso di Elisa adotta una rotonda tra Viareggio e Torre del Lago

L’associazione onlus Il Sorriso di Elisa ha adottato una rotonda sull’Aurelia che unisce Viareggio a Torre del Lago.

“Sovrastata da tre grandi piante perenni – spiega la madre della ragazza morta anni fa in un incidente stradale in Versilia – ci ha ispirato tranquillità e serenità…un oasi di riflessioni dove collocare l’immagine della nostra onlus, le immagini di Elisa”.

“I lavori sono tanti per renderla bella e rigogliosa – aggiunge -. Noi ce la metteremo tutta perché possa essere considerata la rotonda con il cuore.Elisa ci manchi e ti amiamo ogni giorno di più”.

Sei anni fa quando Elisa Pezzini morì. E per la mamma Simona il dolore è lo stesso. Anche se impegnata quotidianamente in progetti per la sicurezza stradale, tesi a infondere ai giovani valori e responsabilità.

La giovane, dopo un gravissimo incidente avvenuto sulla via Italica a Camaiore, l’8 giugno del 2015 si era spenta all’ospedale di Livorno, dove era arrivata in condizioni critiche e ricoverata in prognosi riservata. Elisa era alla guida di uno scooter quando all’incrocio con via Galilei si era scontrata con una Citroen C3 condotta da una 23enne di Pietrasanta con a bordo tre passeggeri, uno 18enne, uno di 20 e uno di 21 anni.