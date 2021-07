Vivi Capannori, successo per le visite guidate: oltre 300 le presenze tra le bellezze del territorio

Sono 330 le persone che hanno partecipato alle visite guidate con servizio di guida turistica e ambientale gratuito svolto da cinque associazioni in alcuni dei luoghi più belli e affascinanti del territorio capannorese.

La manifestazione Vivi Capannori si è svolta partire da giugno per sei fine settimana con l’obiettivo di dare la possibilità ai cittadini di scoprire le bellezze paesaggistiche, naturalistiche e architettoniche del territorio valorizzando il turismo di prossimità. I luoghi visitati sono stati il Borgo delle Camelie, il Lago della Gherardesca, il Borgo di San Gennaro con Palazzo Boccella, Palazzo Bove e villa Gambaro, l’acquedotto del Nottolini, Villa Reale, Villa Torrigiani, Villa Grabau, le Ville di Vorno, la Badia San Salvatore di Cantignano e le Pievi Romaniche. La manifestazione ha anche coinvolto oltre dieci attività del territorio tra bar, ristoranti, pizzerie, aziende agricole e fattorie vista la possibilità data dall’iniziativa di gustare aperitivi e cene in occasione delle visite guidate.

“Siamo soddisfatti dell’andamento di questa manifestazione che rispetto allo scorso anno ha fatto registrare un aumento di partecipanti – dichiara l’assessora al turismo, Lucia Micheli -. L’obiettivo di promuovere il turismo di prossimità per aiutare il settore nella fase della ripartenza è stato centrato visto che la grande maggioranza dei partecipanti risiede a Capannori e a Lucca. Con questa manifestazione abbiamo offerto la possibilità di conoscere o riscoprire quanto di più bello c’è sul nostro territorio usufruendo tra l’altro di un servizio gratuito di guide turistiche e ambientali valorizzando anche le tipicità enogastronomiche. Siamo quindi pronti ad organizzare l’edizione 2022 di Vivi Capannori arricchendola ulteriormente per puntare ad un numero ancora più alto di presenze. La costruiremo insieme ai vari soggetti del territorio continuando a sviluppare alleanze strategiche e progettualità per sviluppare flussi turistici non solo interni ma anche esterni”.