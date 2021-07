Altopascio, Marchetti inaugura la sede elettorale a Spianate

Continua la serie delle inaugurazioni delle sedi elettorali di Maurizio Marchetti, candidato a sindaco per le elezioni di Altopascio in rappresentanza dei partiti del centrodestra e di alcuni movimenti civici : dopo quella di Altopascio, arriva ora quella di Spianate, in via Mazzei, 30.

Il taglio del nastro è previsto per domani (22 luglio), alle 17,30, cui seguirà un aperitivo. Tutto, ovviamente, nel pieno rispetto delle normative Covid. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.