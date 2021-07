Capannori, fondi per la manutenzione delle vie vicinali a uso pubblico

L’amministrazione Menesini metterà a disposizione circa 50 mila euro per la manutenzione delle vie vicinali di uso pubblico.

Un problema particolarmente sentito a Capannori quello della manutenzione delle cosiddette ‘strade bianche’, ovvero di tutte quelle vie private utilizzate per raggiungere edifici di interesse collettivo, come chiese, scuole, fontane o che collegano due strade comunali, per la conformità del territorio.

Le vie vicinali a Capannori sono numerose e per questo l’amministrazione comunale vuole partecipare alla loro manutenzione, per garantirne una migliore percorribilità e quindi renderle più sicure.

“Stiamo lavorando alla programmazione delle manutenzioni sulle vie vicinali di uso pubblico in base alle richieste che in questi mesi ci sono giunte dai cittadini e su quelle che prossimamente ci perverranno – spiega l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo -. Chi vuole segnalare la necessità di interventi di manutenzione sulle strade bianche può farlo fin da ora rivolgendosi al servizio del cantoniere di paese e cercheremo di soddisfare al massimo le richieste in base naturalmente a parte delle risorse disponibili che andranno a liberarsi con il prossimo rendiconto di bilancio che sarà a breve all’ordine del giorno del consiglio comunale. Capannori ha un alto numerose di queste viabilità che svolgono un’importante funzione di collegamento e per questo riteniamo sia utile partecipare ad una corretta manutenzione per renderle fruibili in sicurezza”.

Coloro che vogliono segnalare la necessità di lavori di manutenzione su una via vicinale di uso pubblico possono inviare una mail all’indirizzo cantonieredipaese @comune.capannori.lu.it.