Con ‘Gli allegri chirurghi’ e il romanzo di Scialone proseguono gli eventi dell’estate porcarese

Dopo il successo da tutto esaurito per la serata in piazza Orsi con Paolo Crepet, altri due appuntamenti sono in programma venerdì (23 luglio) per l’Estate porcarese.

Si parte alle 18,30 con la presentazione del romanzo Via dei Fossi 35 di Patrizia Scialoni, edito da Aporema. L’autrice accompagnerà il pubblico tra le pagine di un giallo ambientato a Lucca, nello stesso appartamento all’indirizzo che dà il titolo al libro, in due anni diversi. C’è il 1974, col ritrovamento del cadavere di una donna e le tracce di un bambino sparito nel nulla; e c’è il 2018, con l’arrivo di una nuova famiglia da Milano, proprio in quella stessa casa. L’appuntamento è curato dalla libreria Bella Storia di Porcari.

Alle 21,30 tornerà protagonista il teatro con la Compagnia del Molo e la commedia brillante Gli allegri chirurghi. Una storia fatta di equivoci e situazioni paradossali ideata dalla penna di Ray Cooney, autore di pezzi di successo come Se devi dire una bugia, dilla grossa, per la regia di Stefano Toncelli. Nel tranquillo ospedale Sant’Andrea fervono i preparativi per la consueta recita di Natale quando irrompe sulla scena sulla un’ex infermiera che, con una notizia a sorpresa, rischia di sconvolgere la vita e le aspirazioni professionali del povero chirurgo Mortimere. Inizia così una serie convulsa di bugie, sotterfugi, doppi sensi, inganni, travestimenti per cercare di salvare una situazione che si fa sempre più complicata, in una vorticosa ed esilarante girandola di battute e gag scoppiettanti.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero. È necessaria la prenotazione sul sito o sulla app di Eventbrite, cercando ‘Estate porcarese’ e selezionando l’evento di interesse. Si aprirà una procedura guidata per portare a termine la prenotazione. Tutti gli appuntamenti dell’Estate porcarese sono prenotabili cliccando qui. È consigliato presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo per agevolare le operazioni da protocollo anticontagio.