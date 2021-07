Il green pass obbligatorio, le divisioni della politica, la libertà di scelta e l’obbligo del vaccino. Sono questi i temi al centro dell’incontro al Caffè della Versiliana in programma domani (22 luglio) alle 18,30.

Sarà un viaggio nell’Italia cambiata da un anno e mezzo di pandemia in un dialogo con due firme del giornalismo Mario Giordano e Vittorio Feltri che si confronteranno sul palco del celebre talk show di Marina di Pietrasanta intervistati per l’occasione da Massimiliano Lenzi. L’incontro, promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana è a ingresso libero. Gli incontri al Caffè, saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube Versiliana Festival, sulla pagina Facebook La Versiliana e Comune di Pietrasanta e saranno in onda anche su Noi Tv, TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana Tv.