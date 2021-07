Il garden design al centro del nuovo incontro di ‘Orizzonte Murabilia’

Proseguono gli appuntamenti online con Orizzonte Murabilia, il ciclo di webinair gratuiti ogni giovedì sera alle 21, che proseguirà fino alla ventesima edizione della mostra mercato del giardinaggio in programma dal 3 al 5 settembre. Domani (22 luglio) alle 21 in videoconferenza ci sarà la serata con la garden design Elisabetta Pozzetti. Per partecipare è possibile prenotare online sul sito www.murabilia.com.

Elisabetta Pozzetti ha studiato in modo approfondito le piante e specializzandosi nel garden design, nell’arboricoltura e nel floral design, sempre con un percorso in continuo aggiornamento. Ha lavorato come progettista del verde per alcune aziende del settore dedicandosi poi come libera professionista alla clientela privata. Dal 2009 al 2015 ha insegnato alla scuola agraria del parco di Monza e segue progetti legati alle manifestazioni del verde, per alcune delle quali svolge anche attività di social media manager. Il giardino rappresenta per lei un insieme di equilibrio e proporzione, stile e ritmo; un luogo in cui è possibile rimettersi in contatto con la natura e seguirne i tempi, trovare armonia, serenità e benessere, per questo ritiene fondamentale la cura e il rispetto per l’ambiente e il paesaggio.