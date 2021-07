In fiamme una rotoballa nella notte, c’è il sospetto del dolo

Una rotoballa in fiamme nel cuore della notte. C’è il sospetto del dolo dietro ad un incendio che si è sviluppato a Porcari, in un campo a sud della linea ferroviaria.

Sul posto, chiamati dal vicinato, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Soltanto qualche giorno fa in via Marraccini erano bruciati due cipressi, e anche in questo caso c’era stato il sospetto che l’incendio fosse stato appiccato.