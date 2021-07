Materassi, mobili e ogni genere di rifiuto ingombrante abbandonati accanto ai cassonetti della spazzatura. È questa la triste fotografia di quella che appare ormai una vera e propria discarica a cielo aperto nata e cresciuta nel parco commerciale di San Vito, subito dietro i negozi del centro nell’immediata periferia cittadina.

Una situazione che va avanti da anni per la quale i residenti della zona e il gestore del parco hanno più volte contattato e ricevuto l’attenzione da parte del Comune e di Sistema Ambiente, ma per la quale non sembra esserci ancora una soluzione definitiva.

“Sono anni che segnaliamo il continuo via vai di persone che scaricano i rifiuti dietro il centro commerciale, davanti ai palazzi condominiali – racconta una residente -. Più volte siamo intervenuti anche in prima persona per rimproverare questi furbetti della spazzatura, senza ottenere nessun risultato. Nonostante il Comune e Sistema ambiente siano intervenuti in diverse occasioni, dal primo luglio la situazione è questa: materassi, mobili e scatoloni gettati a terra. Insieme al gestore del parco ogni giorno proviamo a ripulire il pulibile ma la quantità e la grandezza dei rifiuti è cresciuta talmente tanto che ormai è diventato insostenibile anche solo uscire per portare a spasso il cane, senza considerare l’odore che i cassonetti straboccanti emanano in piena estate. Non possiamo tutte le volte segnalare la discarica agli enti di competenza, è il momento di trovare una soluzione definitiva che sia quella di spostare i cassonetti davanti al centro commerciale per disincentivare l’abbandono dei materiali ingombranti o installare un cancello di protezione dietro l’edificio e impedire così il continuo via vai di scarico che, purtroppo, non azzarda ad avere una fine”.