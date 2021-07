“Toccare il cielo con le dita”: si presenta il libro di Andrea Lanfri

Venerdì (23 luglio), a S. Andrea di Compito al camellietum Compitese, terra natale di Andrea, sarà presentato il suo nuovo libro Toccare il cielo con tre dita – Porto Seguro Editore. L’appuntamento, organizzato dal Centro culturale compitese, è fissato per le 21,30.

“Tra queste pagine – spiega Andrea – con coraggio e ironia (spesso spiazzante per chi mi ascolta) racconto la mia visione della vita, di quanto sia cambiata dopo quell’intoppo che ha cambiato i miei giorni, nel 2015.

Voglio riuscire a trasmettere agli altri che ciò che conta veramente è quello che abbiamo e non quello che non abbiamo più”.

Andrea presenterà il suo libro Toccare il cielo con tre dita per raccontare come un uomo con la sua forza di volontà possa riuscire comunque ad affermarsi nonostante le difficoltà che la vita a volte gli riserva.

Nell’occasione verrà proiettato il video dell’avventura no-stop from 0 to 0 M. Serra svolta dall’atleta il 24 aprile scorso in occasione della Giornata Mondiale contro la Meningite.

L’impresa simbolica anticipa la prossima tappa del progetto From 0to0, che si svolgerà a settembre sul m. Rosa con partenza e arrivo da Genova.