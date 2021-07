Domenica (25 luglio) alle 19 da Artespressa in via dell’anfiteatro 59, ci sarà l’evento Prospettiva Zero.

Quattro giovani studenti lucchesi del liceo artistico cittadino racconteranno tramite la loro arte fatta di disegni, dipinti, fotografia e fumetto il loro punto di vista sul proprio presente. Un presente insolito visti i tempi che corrono, che rendono il passato un momento lontano. Un racconto sul presente che rispecchia la loro voglia di esprimersi senza dover rispondere alle ormai trite e ritrite domande su un futuro tutto da costruire.

Foto 2 di 2



I quattro studenti del liceo artistico Passaglia sono Vittorio, Luce, Susanna e Alicia, tutti giovanissimi con la voglia di raccontare, tramite la loro arte, il presente che vivono. Saranno accompagnati dai loro compagni Michael, Lorenzo, Sara ed Elisabetta che compongono la band Soas musica dal vivo in acustico. L’evento è aperto a tutti previa prenotazione e prevede performance artistiche e una piccola mostra estemporanea, accompagnate dal cibo e dal bere.