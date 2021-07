Sul palco del Caffè della Versiliana la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

Sarà Giorgia Meloni, l’ospite del Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta in programma domani (23 luglio) alle 18,30. Intervistata da Agnese Pini direttrice della Nazione, la leader di Fratelli d’Italia presenterà il suo libro Io sono Giorgia, 170 mila copie vendute in meno di due mesi.

L’incontro sarà anche l’occasione per parlare del governo Draghi, della situazione politica nazionale, della leadership nel centrodestra e delle prossime battaglie politiche: dalle amministrative alla presidenza della Repubblica. L’incontro, promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana è a ingresso libero.

In via eccezionale, per garantire massima sicurezza data l’affluenza di pubblico prevista, l’incontro si svolgerà al teatro della Versiliana, adiacente allo spazio degli incontri. L’incontro, come tutti gli appuntamenti del Caffè della Versiliana, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube Versiliana Festival, sulla pagina Facebook La Versiliana e Comune di Pietrasanta e sarà in onda anche su Noi Tv, Tv Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.